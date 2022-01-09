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Son dakika haberleri... Kazakistan'da kontrol noktaları ve bazı tesisler KGAÖ güçlerinin kontrolünde

Son dakika haberleri... Kazakistan'da kontrol noktaları ve bazı tesisler KGAÖ güçlerinin kontrolünde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkede kontrol noktalarının ve stratejik öneme sahip tesislerin büyük çoğunluğu Rus ordusundan oluşan KGAÖ barış güçleri kontrolünde olduğu belirtildi.

Ulusal Güvenlik toplantısında, Tokayev'e, polisin ve ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için bölgelerde alınan olağanüstü hal önlemleri hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Bazı bölgelerde kontrol noktaları ve stratejik tesisler, KGAÖ barış güçlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

YABANCILARINDA BULUNDUĞU 5.800 KİŞİ GÖZALTINDA

Tokayev'e; teröristlerin bulunması ve gözaltına alınması, delillerin toplanması ve belgelenmesi, uygun soruşturmaların yapılması için tedbirler alındığı bilgisi verildiği ifade edildi. Buna göre 125 ceza davası açıldığı ve aralarında önemli sayıda yabancıların da bulunduğu 5 bin 800 civarında kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İdari kamu binalarında kontrolün sağlandığı açıklanırken ülkede olayların yatıştığı ve kamu düzeninin sağlandığı vurgulandı.


Son dakika haberleri... Kazakistan'da kontrol noktaları ve bazı tesisler KGAÖ güçlerinin kontrolünde

Son dakika haberleri... Kazakistan'da kontrol noktaları ve bazı tesisler KGAÖ güçlerinin kontrolünde

Son dakika haberleri... Kazakistan'da kontrol noktaları ve bazı tesisler KGAÖ güçlerinin kontrolünde

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