Son dakika haberleri: Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberleri: Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı

29.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:22
Son dakika haberleri: Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 artarak yüzde 32'ye çıktı.

NUR Kazakistan'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 artarak yüzde 32'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ulusal Girişimciler Odası "Atameken"in çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada, son 5 yılda KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki payının yüzde 24'ten yüzde 32'ye çıkarıldığını belirterek, "İş alanında çalışan kişi sayısı yüzde 21 artarak 3 milyon 4 bine yükseldi. Halihazırda yüzde 40 civarında işçi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışıyor." dedi.

Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında hükümetin ve iş dünyasının uyumlu çalışması sayesinde sağlık ve ekonomideki durumun kontrol altına alındığını dile getirdi.

Küçük ve ortak ölçekli işletmeleri desteklemek için krize karşı tedbirler alındığını ifade eden Tokayev, 700 binden fazla ticari işletme için vergi muafiyeti getirildiğini, bu yılın sonuna kadar da kira alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ihracat potansiyeli olan işletmelerin kapsamlı destek alacağını kaydederek, Kazakistan'ın gelecek yıl birincil olmayan ihracat potansiyelini 29 milyar dolara çıkarmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Sıla Cem Yılmaz Işın Karaca Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Yücel İldiz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 22:24:50. #1.15#
title