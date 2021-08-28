Son dakika haberleri! Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından ulusal yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından ulusal yas ilan edildi

Son dakika haberleri! Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından ulusal yas ilan edildi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü için ulusal yas ilan edildi.

NUR Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü için ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamayı önlemek için askerler ve kurtarma ekiplerinin canları pahasına kahramanlık sergilediğini kaydetti.

Tokayev, "İnsanların ölümüyle sonuçlanan trajik olay nedeniyle 29 Ağustos'u Ulusal Yas Günü ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

26 Ağustos'ta yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi yaralanmıştı. Askeri birliğin çevresindeki köylerden 1200 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son Dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni bir şiddetli patlama meydana geldi
Son dakika haberi! MSB: 'Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur'
Son dakika haberi! MSB: "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından ulusal yas ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:29:31. #1.16#

title