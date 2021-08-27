Son dakika haberleri... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, gazetecilere, dün yerel saatle 19.00 sularında askeri mühimmat deposunda 10'dan fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek patlamalarla ilgili araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Bölgede patlamalar sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı ve şu anda soğutma çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Resmi kaynakların son verilerine göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekip görevlisi 12 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunun itfaiye ve kurtarma görevlisi olduğu 90 kişi yaralandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, patlamada şehit düşen askerler ile itfaiye görevlilerinin ailelerine devlet tarafından gerekli desteğin sağlanacağını ve hasar gören köylerde yeniden onarım çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev de Tokayev'i arayarak taziye dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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Son dakika haberleri... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi - Haberler
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