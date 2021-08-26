Son dakika haberleri | Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı
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Son dakika haberleri | Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı

Son dakika haberleri | Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NUR Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." ifadesine yer verildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev'in başkanlığındaki özel komisyonun bölgeye gönderildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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