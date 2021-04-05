Son dakika haberleri | Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Kazakistan basın heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kazakistan basın heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organizasyonunda, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva'nın Türkiye ziyaretinde beraberindeki heyette yer alan Kazak basın mensupları, AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından ağırlandı.

Kazak heyetinde, Kazinform Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov ile Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İlkhamzhan İbragimov yer aldı.

Kazinform Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. AA'yla ortak çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Umarov, "AA, dünyadaki en büyük haber ajanslarından biri." dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılının Türkiye için arz ettiği önemin farkında olduklarını kaydeden Umarov, bağımsızlıklarını kazandıkları ilk dönemde merhum Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ziyaretinin ülkeleri için çığır açtığını dile getirdi.

Umarov, Kazinform'un tarih portalı gibi hizmetler de sunarak faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye devam ettiğini anlattı.

Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbragimov da Kazakistan'ın bölgesel ve ulusal kanal yelpazesi hakkında bilgi verdi.

Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumunun 14 bölgesel ve 4 ulusal kanala sahip olduğunu belirten İbragimov, Kazakistan ulusal televizyonunun, ülkede en fazla izlenen kanal olduğunu kaydetti.

Mutanoğlu, görüşmede, AA'nın uluslararası haber faaliyetleri, örgütlenmesi ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin son derece güçlü olduğunu ve AA'nın Kazakistan haberlerine çok önem verdiğini kaydeden Mutanoğlu, bunun bir nişanesi olarak AA'ya Abay Kunanbay habercilik ödülü verildiğini anımsattı.

Mutanoğlu, Kazakistan ile medya alanındaki tecrübe paylaşımını artırmak ve diyaloğu daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Görüşmede, AA ve Kazak basın kuruluşları arasındaki iş birliği fırsatları değerlendirilerek ortak proje imkanları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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