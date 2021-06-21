Son dakika haberleri | Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
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Son dakika haberleri | Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri | Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, kabulde, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin başarıyla sürdürüldüğü, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların iş birliğinin gelişmesi için iyi bir temel oluşturduğu belirtildi.

Ekonomik ilişkilere de değinilen görüşmede, yatırım projeleri ve ulaşım koridorlarını geliştirmenin önemi vurgulandı.

Kabulde, gelecek yıllarda kargo taşımacılığı hacminin artırılması ve tarifelerin uyumlaştırılması için daha elverişli şartlar oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının gündemdeki önemli konulardan biri olduğu kabulde, salgının sona ermesinden sonra ticaret hacminin eski haline getirilip artırılacağına dair umutlar dile getirildi. Bu bağlamda, ticari ve ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı ihracatın yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Tileuberdi, Karabağ savaşında elde edilen zafer ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi dolayısıyla Aliyev'i ve Azerbaycan halkını kutladı, bu zaferin bölgede barış ve güvenliği güçlendirmeye hizmet ettiğini vurguladı.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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