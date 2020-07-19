Son dakika haberleri... Kazada yaralanan şahsın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Son dakika haberine göre Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki Osman Ç., Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Osman Ç.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Zamanla yarışan Osman Ç. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Terme ilçesine giderek yaralı Osman Ç.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA