Son dakika haberleri | Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Murat Gökbayrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Murat Gökbayrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Gökbayrak idaresindeki 09 AET 702 plakalı otomobil Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halinde iken Kavaklı Mahallesi tali kavşağını geçtikten sonra düz yolda Gökbayrak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Yaklaşık 50 metre yan şekilde ilerleyen otomobil tarla kenarına geldiğinde sulama kanalına çarparak takla attı. Olay yerinden geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sürücü Gökbayrak'ı sıkıştığı otomobilden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi Resütitasyon Ünitesinde tedavi altına alınan Gökbayrak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. - AYDIN

Son dakika haberleri | Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Deniz Burak Sergen
Spor Diego Mesut Özil Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:06:56. #1.16#
title