Son dakika haberleri: Kazada yaralanan kadına ambulans helikopterle sevk
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Son dakika haberleri: Kazada yaralanan kadına ambulans helikopterle sevk

Son dakika haberleri: Kazada yaralanan kadına ambulans helikopterle sevk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MALATYA'nın Darende ilçesinde otomobiliyle trafik kazası yapan Filiz Yılmaz (35), ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

MALATYA'nın Darende ilçesinde otomobiliyle trafik kazası yapan Filiz Yılmaz (35), ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Kaza, Medişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Filiz Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan kontrollerde, beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yılmaz için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Yılmaz, daha sonra Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Filiz Yılmaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.


Son dakika haberleri: Kazada yaralanan kadına ambulans helikopterle sevk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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