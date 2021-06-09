Son dakika haberleri... Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre - Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.