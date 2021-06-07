Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
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Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BOLU'da, kavşakta araçla çarpışan otomobildeki sürücü İskender Serttaş (71) ve eşi Emine Serttaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BOLU'da, kavşakta araçla çarpışan otomobildeki sürücü İskender Serttaş (71) ve eşi Emine Serttaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, D-100 yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Ahmet Selahattin Bayburtlu'nun kullandığı 14 AB 333 plakalı otomobil, kavşakta İskender Serttaş yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü İskender Serttaş ile eşi Emine Serttaş, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Serttaş çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI
Son dakika! BOLU KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN ÇİFTİ, İTFAİYECİLER YARALI KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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