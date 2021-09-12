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Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (izmir) - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Efdal Erkut (23) memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Efdal Erkut (23) memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan diğer kardeşleri Furkan Ali Erkut'un (22) ise tedavisi sürüyor.

Polis memuru Ensar Erkut'un kullandığı 20 B 0035 plakalı otomobil, 10 Eylül akşamı, Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde, önünde ilerleyen Abidin M. idaresindeki 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Efdal Erkut ve Furkan Ali Erkut yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kardeş itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kardeşlerden 8 yıllık polis memuru Ensar Erkut ile üniversiteyi bitirip KPSS'ye hazırlandığı öğrenilen kardeşi Efdal Erkut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Furkan Ali Erkut'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ensar Erkut'un Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus timinde görev yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri, dün akşam memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesine gönderildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde bekletilen cenazeler, bu sabah yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazeleri, ilk olarak Süleyman Demirel Mahallesi 1019. Sokak'taki evlerinin önüne getirilip hellallik alındı. Kardeşler için Efe Toplu Konut Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Denizli'den gelen meslektaşları, iki evladını birden kaybeden Tire eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkut, yaşamını yitiren polis memurunun eşi Irmak Erkut ve diğer yakınları katıldı. Sinir krizi geçiren anne Havva Erkut ise cenazeye getirilmedi. Polis memuru Ensar Erkut'un, polis mangasınca omuzlarda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu.

DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Eşi 3 aylık hamile olan Ensar Erkut ve aynı kazada yaşamını yitiren kardeşi Efdal Erkut'un cenazeleri cami avlusunda yan yana musalla taşına konuldu. Ardından iki kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Doğacak çocuğunu göremeyen Ensar Erkut'un tabutu polis mangası, Efdal Erkut'un tabutu ise yakınları ve sevenleri tarafından bir süre omuzlarda taşınıp, ardından cenaze aracıyla, Ahrandı Mezarlığı'na götürüldü. Kardeşler, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.


Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (izmir) - Son Dakika Haberleri
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