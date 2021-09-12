Son dakika haberleri... Kazada ölen polis memuru ve kardeşi, toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Efdal Erkut (23) memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan diğer kardeşleri Furkan Ali Erkut'un (22) ise tedavisi sürüyor.

Polis memuru Ensar Erkut'un kullandığı 20 B 0035 plakalı otomobil, 10 Eylül akşamı, Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde, önünde ilerleyen Abidin M. idaresindeki 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Efdal Erkut ve Furkan Ali Erkut yaralandı.

Eşi 3 aylık hamile olan Ensar Erkut ve aynı kazada yaşamını yitiren kardeşi Efdal Erkut'un cenazeleri cami avlusunda yan yana musalla taşına konuldu. Ardından iki kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Doğacak çocuğunu göremeyen Ensar Erkut'un tabutu polis mangası, Efdal Erkut'un tabutu ise yakınları ve sevenleri tarafından bir süre omuzlarda taşınıp, ardından cenaze aracıyla, Ahrandı Mezarlığı'na götürüldü. Kardeşler, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.