Son dakika haberleri... Kazada ölen öğretim üyesine üniversitede gözyaşlarıyla veda
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Son dakika haberleri... Kazada ölen öğretim üyesine üniversitede gözyaşlarıyla veda

Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (39) için üniversitede tören düzenlendi.

Son dakika haberleri... Kazada ölen öğretim üyesine üniversitede gözyaşlarıyla veda
18.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:33

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (39) için üniversitede tören düzenlendi. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamazken, Koçer'in cenazesi öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Koçer, yönetimindeki 06 DF 1292 plakalı motosikletle aynı yönde ilerleyen Nur Yıldırım'ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDUBarış Koçer için üniversite kampüsünde tören düzenlendi. Törene, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, Koçer'in çalışma arkadaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşma rektör Babür Özçelik, Koçer'in yardımsever bir kişiliğe sahip olduğunu ve kıymetli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Barış Koçer'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Yazır Mezarlığı'na götürüldü. Koçer'in cenazesi öğle namazına müteakip defnedilecek.

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Kaynak: DHA

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