Son dakika haberleri! Kazada ölen kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarıyla yere yığıldı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - ANTALYA (İHA) – Antalya'da alt geçitte demir bariyerlere çarpıp kullandığı panelvanın camından fırlayarak başka bir aracın camına ve kapısına çarpıp hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, ağabeyi tarafından alındı. Cenazenin alınışı sırasında gözleri dolan ağabey, morg kapısında yere yığıldı.

Kaza, dün akşam Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki alt geçitte saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yavaşcan'ın (35) kullandığı 32 AS 946 plakalı panelvan, virajı alamayıp alt geçitteki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikametten gelen Anıl K. (35) idaresindeki 07 AOA 794 plakalı otomobilin camına çarptı, ardından yola düştü. Anıl K. ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yerde hareketsiz biçimde yatan Yavaşcan, ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Yavaşcan hayatını kaybetti. Olayın şokunda olan otomobil sürücüsü Anıl K., "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü" dedi.

Emniyet kemeri detayı

Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün kullandığı panelvanda, yolcu koltuğundaki emniyet kemerinin takılı olduğu, kendi kemerinin ise olmadığı dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Morg kapısında yere yığıldı

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Mahmut Yavaşcan'ın cenazesi, bugün ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Kardeşinin cenazesi alınacağı sırada gözleri dolan Mustafa Yavaşcan, morg kapısında yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teskin edildi. Cenazenin ise Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA