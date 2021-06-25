Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi

Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BOLU'da, dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fettah Batmaz (66) ve eşi Ayşe Batmaz (63), köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

BOLU'da, dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fettah Batmaz (66) ve eşi Ayşe Batmaz (63), köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bolu-Seben yolunun Kozyaka Yaylası mevkisinde meydana geldi. Fettah Batmaz yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C.'nin kullandığı 14 AAS 554 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü ile yanında bulunan N.C., E.C. ve E.N.F. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fettah Batmaz ve Ayşe Batmaz ise bugün son yolculuklarına uğurlandı. Batmaz çiftinin cenazesi Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dodurga Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Metin Oktay Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kazada ölen çift, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:35:17. #1.16#

title