Son dakika haberleri: Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (3) Son dakika haberleri: KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Konya'da, dün, ışık ihlali yaparak hafif ticari araca çarpıp sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ile Emine Pala'nın ölümüne yol açan kamyonun sürücüsü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Konya'da, dün, ışık ihlali yaparak hafif ticari araca çarpıp sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ile Emine Pala'nın ölümüne yol açan kamyonun sürücüsü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA