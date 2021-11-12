Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Şengül Sarı (55) ve komşusu Nazikar Sarı (70), kazayla ilgili bilirkişi raporunda, araca ilk geçiş hakkını vermedikleri, kendi güvenliklerini sağlamadıkları ve aydınlatma olmayan yolda sürücüler tarafından görülmelerini sağlayacak ön tedbir almadıkları için asli kusurlu sayıldı. Sürücü tutuklu Mehmet S. ise belirtilen hız sınırına uymadığı, yola gereken dikkati vermediği ve zaman zaman selektör yaparak yolu kontrol etmediği gerekçesiyle tali kusurlu bulunurken, ilk duruşmada tahliye edildi.

Kaza, 5 Eylül'de Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Yol kenarındaki restorana giden Şengül Sarı ve komşusu Nazikar Sarı'ya, Mustafa S. yönetimindeki 67 UA 467 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan 2 kadın, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., tutuklandı. Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mustafa S. hakkında 'taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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