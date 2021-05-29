Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Dün İstanbul'da oynanan Sakaryaspor maçına gitmekten vazgeçen ve Sakarya'nın Karasu ilçesine dönerken Adapazarı Çevre Yolunda geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden Oğuz Han Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'da oynanan Sakaryaspor maçına gitmekten vazgeçen ve Sakarya'nın Karasu ilçesine dönerken Adapazarı Çevre Yolunda geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden Oğuz Han Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adapazarı İlçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana gelmişti. Arkadaşı ile birlikte Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıkan ve sonrasında maça gitmekten vazgeçerek Karasu'ya dönüş yapan Karasulu Oğuz Han Sarı, geçirdiği trafik kaza neticesinde hayatını kaybetmişti. Sarı, kılınan cenaze namazı sonrasında Karasu Aziziye Mezarlığında toprağa verildi. Sarı'nın cenazesine ailesi, sevenleri ve sevdalısı olduğu Sakaryaspor'un taraftarlar grubu Tatangalar katıldı. Sakaryaspor fanatiği Sarı'nın mezarının başucuna, büyük bir aşkla bağlı olduğu takımı Sakaryaspor'un Yeşil-Siyah forması da asıldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Antony Blinken Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Demet Evgar Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:58:46. #1.15#

title