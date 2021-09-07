Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
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Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün

Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Nihal Bıkım'ın (54) görev yaptığı okulda masasına fotoğrafı ve çiçekler konulurken, büyük üzüntü yaşandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Nihal Bıkım'ın (54) görev yaptığı okulda masasına fotoğrafı ve çiçekler konulurken, büyük üzüntü yaşandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde pazar günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım (90) yaşamını yitirdi. Türkçe öğretmeni Nihal Bıkım'ın, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Sami Paşa Ortaokulu'nda 6/A sınıfındaki masası çiçeklerle süslendi. Dün derse girmeyen öğrenciler bugün derse girerken, hüzün yaşandı. 6/A sınıfına Nihal Bıkım'ın yerine girdiğinde bir konuşma yapan Müdür Yardımcısı Fatih Tuğra öğrencilere, "Yaşanan elim bir kaza sonucu öğretmeni kaybetmenin üzüntüsü yaşıyoruz. Derse ilk olarak Nihal öğretmeninizle başlamak istedim. Biliyorsunuz sizleri çok severdi. Sizler için gecesini gündüzüne katıp hep birlikte birçok proje yaptık ve etkinliklere katıldık. Kendisi sizlerin çok daha iyi noktalara gelmenizi isterdi. Bundan sonra hem kendiniz hem de Nihal öğretmeniniz için çok daha gayretli bir şekilde çalışmanızı bekliyoruz sizlerden. İnşallah sizlerin başarılarınızı da Nihal hocanız görecek ve gururlanacaktır. Dualarını kendisinden eksik etmeyelim" dedi.

'EDEBİYET DÜNYASI BİR ŞAİR VE YAZARINI KAYBETTİ'Okul müdürü Mehtap Aydoğdu Bilgiç ise, "Yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Aynı zamanda Türk edebiyat dünyası da önemli bir şair ve yazarını kaybetti. Geçen sene özellikle uzaktan eğitimde Nihal öğretmenin üstün başarıları vardı ve bu konuda üstün başarı ödülleri aldı. Kaza yapmadan bir gün önce Uluslararası Kadın Festivali'nde de ödül almıştı. Acımız çok büyük ve yeri kesinlikle doldurulamayacak. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün
Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Nihal öğretmenin sınıfında hüzün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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