Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Haberler
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Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

BURSA (DHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

(Cenazelerden 3'üncü Bursa'nın Keles ilçesinde, 1'i Erzincan'da toprağa verilecek)

Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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