Son dakika haberleri... KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERLERİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.
BURSA (DHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.
(Cenazelerden 3'üncü Bursa'nın Keles ilçesinde, 1'i Erzincan'da toprağa verilecek)