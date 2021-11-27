Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün gece Çemişgezek'e bağlı Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik korucusu Sefer Demir (26) idaresindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Demir hayatını kaybetti.
Güvenlik korucusu Demir bugün, Alakuş köyünde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, jandarma personelleri, kamu kurum müdürleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ
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