Son dakika haberleri! KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİNE, CEZAEVİNDEKİ BABASI JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulduktan sonra arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bedirhan Bozkurt (25) toprağa verildi.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulduktan sonra arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bedirhan Bozkurt (25) toprağa verildi. Bozkurt'un, cezaevinde olan babası, jandarma nezaretinde savcılık izniyle cenazeye katıldı.
Kaza dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Bariyere çarpan hafif ticari araçtan yola savrulan Bedirhan Bozkurt, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Bedirhan Bozkurt'un cenazesi bugün Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BABA CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE GELDİ
Bedirhan Bozkurt'un cezaevinde olan babası Ethem Bozkurt, Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen özel izinle jandarma nezaretinde cenazeye katıldı. Ethem Bozkurt oğlunun toprağa verilmesinin ardından yeniden cezaevine geri götürüldü.(DHA)