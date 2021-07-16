Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden 6 kişi için askerler anıt yaptı

Son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında, İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne geziye giderken kazada yaşamını yitiren, aralarında memur ve ücretli öğretmenlerin de olduğu 6 kişi için bölgede görev yapan askerler anıt yaptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında, İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne geziye giderken kazada yaşamını yitiren, aralarında memur ve ücretli öğretmenlerin de olduğu 6 kişi için bölgede görev yapan askerler anıt yaptı. Kazada ölenlerin aileleri, '6 Fidan' anıtı için askerlere teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nın son günü Yüksekova'ya 54 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne giderken içinde bulundukları kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Aysun Er ve Semra Varol, Vergi Dairesi memuru Meyrem Renda ile ücretli öğretmenler Savaş Bayram, Çimen Özçük ve Evin Yazgan hayatlarını kaybetti. İlçede toprağa verilen gençlerden Aysun Er ile Savaş Bayram'ın evlilik hazırlığı yaptıkları, pandemi nedeniyle de düğünlerini erteledikleri ortaya çıktı.

Yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğan bu kazanın ardından Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile bölgedeki birliklerde görev yapan askerler, ölenler için Göllerbaşı mevkisinde '6 Fidan' anıtı yaptı. Anıtın üzerine de öğretmenin önemi ve kazalara dikkat çekmesi için "A'dan başlar aydınlık, bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen. Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir. Yeryüzü ile el ele öğretmen, 3 Ağustos 2020 tarihinde Göllerbaşı yöresinde yaptıkları seyahat esnasında bu milletin aydınlık yüzü 6 gencimizi hayatlarının baharında elim bir trafik kazasında ebediyete uğurladık. Bu anıt 6 fidanımızın aziz hatıralarının yaşatmak amacıyla 09 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştır. Ruhları şad olsun bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlarımızın bu acı olaydan ibret alarak araçlarının trafik kurallarına uyarak kullanmaları en büyük temennimizdir" diye yazıldı.AILELERI MUTLU ETTIAskerlerin ölenler için anıtı yapması, yakınlarını mutlu etti. Kazada yaşamını yitiren Aysun Er'in ablası Yasemin Er, anıtı gördüklerinde hem sevindiklerini hem de duygulandıklarını belirterek, "Çok güzel bir anıt olmuş. Tümen Komutanlığı ve bölgede görev yapan askerlerin bu anıtı düşündükleri ve yaptıkları için teşekkür ederim. Özellikle oraya seyahat için giden insanlarımız, onların yaşadıklarını yaşamamak için çok daha dikkat edeceklerdir" dedi.'KARDEŞİM EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU'Kız kardeşi için düğün hazırlıkları yaptıklarını da kaydeden Yasemin Er, "Acısı o kadar çok taze ki şu an bile atlatmış değiliz, kabullenmiş değiliz. İkisini bir anda kaybetmek o kadar acı bir durum ki; çünkü düğünlerini bekliyorduk. Yaşadığımız bu acının tarifi imkansız. Aysun ile sürekli beraberdik. Bütün zamanımız beraber geçti. Kardeşim Aysun memur olarak atandığı zaman benden haber siz dershaneye gidip kaydımı bile yaptırmış. Benim de güzel yerlere geleceğimi söylerdi. Yaşanan bu olaydan sonra dershane hayatıma son verdim. 7 aylık bir memurdu, çok mutluydu. Fakat bu mutluluğu kısa sürdü" diye konuştu.'ANITI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Evin Yazgan'ın babası Ferheng Yazgan ise, "Bir çocuğu yetiştirmek ve okutmak zahmetli bir süreç. 5 kızımı okuttum. 3'ü eğitimci, 2'si sağlıkçı. Evin ve arkadaşları için bir anıt yapılmasını çok istiyorduk, hep düşünüyorduk. Ama yapılan bu çalışma bize sürpriz oldu. Acılı aileler olarak bu anıtı görmek acımızı hafifletti. Sayın Tümen Komutanımıza ve o bölgede görev yapan askerlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan