Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılarSAMSUN Samsun'da çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıkan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunanlar aracı bırakıp kaza yerinden kaçtılar.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

SAMSUN Samsun'da çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıkan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunanlar aracı bırakıp kaza yerinden kaçtılar.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun Sinop karayolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 16 ABD 739 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çöp bidonuna çarparak kaldırıma çıktı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobilde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve yanında bulunanlar aracı olay bırakarak kaçtı. Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Son dakika haberi: Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel

Hisarcık, Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title