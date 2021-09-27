Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza Kocaeli'nin Derince ilçesi Kamuran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 GM 431 plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 GM 431 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden araç sürücüsü hemen otomobilden inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmından çıkan dumanları kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybı olmazken polis inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

Freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

 Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

 Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Alex Teixeira Mustafa Şentop
Magazin Burak Yamantürk Oğuzhan Koç Şafak Sezer
Spor Şenol Güneş Emine Erdoğan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Mehmet Akif Ersoy Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:14:38. #1.11#