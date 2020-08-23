Son dakika haberleri: Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu düşerek ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu düşerek ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Terzi köyü yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Kazada kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden B.E. (25) ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA