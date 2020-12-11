Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
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Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü

11.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaza yapan kadın sürücünün kocası eşinin sağlık durumunu bırakıp aracın plakasının kapatmaya çalıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaza yapan kadın sürücünün kocası eşinin sağlık durumunu bırakıp aracın plakasının kapatmaya çalıştı. Öfkeli koca gazetecilerin üzerine saldırırken polis ekipleri tarafından engellendi.

Kaza, Süleymanlar Mahallesi Cehennemağzı Mağaraları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Mutlu idaresindeki 67 YD 430 plakalı Opel marka hafif ticari kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjü aşıp yürüyüş yoluna girdi. Bu sırada yürüyüş yolunda kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, kazayı yapan sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın 112 Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından ambulansa götürüldüğü sırada olay yerine gelen ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen bir kişi kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırmaya çalıştı. Eşinin sağlık durumunu öğrenmeden önce gazetecinin üzerine yürüyerek çekim yapmasını engellemeye çalışan öfkeli koca kaza yapan aracın plakasının yayınlanmaması için çaba gösterdi. Saldırı girişimini polis ekipleri önlerken, yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç işlemlerin ardından yürüyüş yolundan kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü
Kaza yapan eşinin sağlığını bırakıp aracının derdine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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