Son dakika haberleri... KAZA YAPAN EKMEK TEKNESİNİ GÖRÜNCE ÇÖKTÜ KALDI

Son dakika haberleri... Oğlunun ekmek teknesi taksileriyle kaza yaptığını öğrenip olay yerine gelen baba şoka girdi-Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.

-Oğlunun ekmek teknesi taksileriyle kaza yaptığını öğrenip olay yerine gelen baba şoka girdi

-Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL,Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı.

YASAL SINIRIN 13 KATI

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

BABA EKMEK TEKNESİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı