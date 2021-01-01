Son dakika haberleri... KAZA YAPAN EKMEK TEKNESİNİ GÖRÜNCE ÇÖKTÜ KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... KAZA YAPAN EKMEK TEKNESİNİ GÖRÜNCE ÇÖKTÜ KALDI

01.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:45
Son dakika haberleri... KAZA YAPAN EKMEK TEKNESİNİ GÖRÜNCE ÇÖKTÜ KALDI

Son dakika haberleri... Oğlunun ekmek teknesi taksileriyle kaza yaptığını öğrenip olay yerine gelen baba şoka girdi-Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.

-Oğlunun ekmek teknesi taksileriyle kaza yaptığını öğrenip olay yerine gelen baba şoka girdi

-Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL,Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı. 

YASAL SINIRIN 13 KATI 

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

BABA EKMEK TEKNESİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Cahit Özkan İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Çağla Şıkel Enis Arıkan
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... KAZA YAPAN EKMEK TEKNESİNİ GÖRÜNCE ÇÖKTÜ KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 10:46:36. #1.15#
title