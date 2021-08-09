Son dakika haberleri | Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı
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Son dakika haberleri | Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı

Son dakika haberleri | Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, otomobiliyle şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan alkollü sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'da, otomobiliyle şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan alkollü sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine Kahta istikametine giden M.Y. idaresindeki 44 KZ 972 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü M.Y., için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etmek istedi. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, tedavi olmayı kabul etmedi. M.Y., daha sonra olay yerinden geçen bir yakınına ait araca binerek olay yerinden kaçtı. Aracını bırakıp kaçan alkollü sürücünün bulunması için olay yerine gelen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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