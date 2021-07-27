Son dakika haberleri | Kaza sonrası fırlayan demir kolun isabet ettiği kadın, hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kaza sonrası fırlayan demir kolun isabet ettiği kadın, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Kaza sonrası fırlayan demir kolun isabet ettiği kadın, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kazaya karışan traktörün ilaçlama makinesinin üzerinde bulunan demir kol, çöp atmak için evden çıkan kadına isabet etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kazaya karışan traktörün ilaçlama makinesinin üzerinde bulunan demir kol, çöp atmak için evden çıkan kadına isabet etti. Talihsiz olayda kadın hayatını kaybederken, oğlu için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Kaza, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki I.Ş. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak savrulduktan sonra otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki ilaçlama makinesinin üzerinde bulunan demir kol, çöp atmak için evden çıkan 50 yaşındaki Nurhayat Tanrıkulu'ya isabet etti. Çarpmanın etkisiyle Tanrıkulu yere yığılarak kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen 50 yaşındaki kadının hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü kaza sonrası traktör sürücüsü I.Ş. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Nurhayat Tanrıkulu'nun cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Tanrıkulu'nun evlenecek oğlu için düğün hazırlıkları yaptığın öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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