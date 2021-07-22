Son dakika haberleri | Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada, üç kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada, üç kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

Olay, Ereğli - Akçakoca yolu üzeri Gülüç Beldesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JC 509 plakalı hafif ticari kamyonet, 34 CZU 015 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çıkarak durabildi. Kaza sonrası tartışma çıkarken, bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden O.Y. 200 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga sonlanırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı