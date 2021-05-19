Son dakika haberleri: Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü
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Son dakika haberleri: Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü

Son dakika haberleri: Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç şansızlıkla şansı bir arada yaşadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç şansızlıkla şansı bir arada yaşadı. Ölümden adeta kıl payı kurtulan gençleri taşıyan otomobilin kazadan sonra durduğu yeri görenler gözlerine inanamadı.

Kaza köşk ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Sarıçam Mahallesi'nden Başçayır istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 45 Z 5606 plakalı otomobil Menteşe Mahalelsi'ne geçince karşıdan gelen araç ile çarpışmamak manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atıp yol kenarına savruldu. Uçurumun kenarındaki bariyerde asılı kalan otomobildeki gençler kazayı burunları bile kanamadan atlatırken gençler şansızlıkla şansı bir arada yaşadı. Uçurumun kenarındaki bariyerde ters dönmüş vaziyette askıda kalan otomobil, sürücü ve yolcular tahliye edildikten sonra kaza yerinden çekildi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü
Son dakika haberleri: Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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