Son dakika haberleri! Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de trafik kazasında yaralanıp, hastaneye kaldırılan taksici Oğuzhan Şen'e (29), kaza mahallinden ayrıldığı ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Şen, kesilen 134 lira para cezası ve ehliyetine yazılan 20 ceza puanını mahkeme kararıyla iptal ettirdi. Ancak, kararda 'ehliyetin iadesi' yönünde bir ibarenin bulunmaması nedeniyle ehliyeti geri verilmeyen Şen, tekrar hukuk mücadelesi başlatıp, İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

İzmir'de, Oğuzhan Şen'in (29) kullandığı 35 T 5827 plakalı taksiye geçen yıl 14 Temmuz'da, Konak ilçesi Gazipaşa Caddesi'nde başka bir otomobil çarptı. Yaralanan Şen, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Şen hakkında kaza mahallinden ayrıldığı ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 314 lira para cezası kesilip, ayrıca ehliyetine 20 ceza puanı yazıldı. Önceden de 80 ceza puanı olan Şen'in ehliyetine el konuldu. Şen, cezanın iptali için avukatı aracılığıyla İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde dava açtı. Mahkeme, geçen aralık ayında kararını verip, para cezası ve ceza puanını iptal etti. Kararda 'sürücünün yaralanması neticesinde hastaneye kaldırıldığının itiraz dilekçesinde belirtildiği, bu hususta hastane ve ambulans raporlarının dilekçe ekinde sunulduğu, bu haliyle sürücünün kabahat kasti bulunmadığı kanaatine varıldı' denildi. Ancak polis, mahkeme kararında ehliyetin iadesi yönünde bir ibarenin bulunmaması nedeniyle Şen'e ehliyetini geri vermedi. Bunun üzerine Şen, ehliyetin iadesi için geçen 17 Ocak'ta 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Oğuzhan Şen'in avukatı Salih Alat ise, "İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bakanlık, bu tür bir durumda mahkemenin kararında 'ehliyetin iadesi' yönünde bir ibare yoksa ehliyetin verilmemesini istiyor. Trafik Şube Müdürlüğü bu nedenle, mahkeme kararında bu ibareyi istiyor. Bunun üzerine İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ek karar talebinde bulunduk. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği, cezanın zaten iptal edildiğini, herhangi bir ek karar olmadan ehliyetin geri verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ehliyeti alabilmek için 6'ncı İdari Mahkemesi'ne dava açtık. Dava sürüyor" diye konuştu.