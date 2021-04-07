Son dakika haberleri... Kayserisporlu Muğdat, bu sezon ilk golünü attı
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Son dakika haberleri... Kayserisporlu Muğdat, bu sezon ilk golünü attı

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Kayserisporlu Muğdat, bu sezon ilk golünü attı

Son dakika haber: Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, bu sezon Trabzonspor'a karşı ilk golünü attı.

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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, bu sezon Trabzonspor'a karşı ilk golünü attı. 

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, sezonun ilk yarısında oynadığı 9 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. Performansı nedeniyle devre arası kendisine kulüp bulması istenilen ve kadro dışı kalan Muğdat, ligin ikinci yarısında affedildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından 2 maça da ilk 11'de çıkan 31 yaşındaki futbolcu dün oynan Trabzonspor maçında ilk golünü kaydetti. Muğdat, maçın 46'ncı dakikasında yerini Attamah'a bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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