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Son dakika haber... Kayserispor'un yeni transferi Bertolacci: "Gollerimi Kayserispor için atacağım"

Son dakika haber... Kayserispor'un yeni transferi Bertolacci:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andre Bertolacci, ligin ikinci yarısında gollerini sarı kırmızılı takım adına atmak için çabalayacağını söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andre Bertolacci, ligin ikinci yarısında gollerini sarı kırmızılı takım adına atmak için çabalayacağını söyledi.

Süper Lig takımlarından Karagümrük ile olan sözleşmesini feshederek Kayseri'ye gelen ve ikinci transfer tescil döneminin başlaması ile birlikte Yukatel Kayserispor ile sözleşme yapacak olan Andre Bertolacci, başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. Kayseri'de ayağının tozuyla İHA muhabiri aracılığıyla taraftara mesaj veren İtalyan futbolcu; "Karagümrük'teki başarılı sürecimi Kayseri'de sürdürmek istiyorum. Kayseri'de daha çok gol atmak istiyorum. Taraftara selam olsun" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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