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Son dakika haberleri! Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Son dakika spor haberi... Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Son dakika haberleri! Kayserispor galibiyet planı yapıyor
24.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:16

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor galibiyetle dönmenin planı içerisinde. Uzun bir aradan sonra sahasında Gençlerbirliği takımını mağlup eden ve puan tablosunun son sırasından kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını Sivas deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cristian Sapunaru ile yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs testine tabi tutulan Miguel Lopes de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği maçını kazanarak moral bulduklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

25 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligde 17.sırada bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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