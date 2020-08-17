Son dakika haberleri... Kayserispor'dan 10 numara transfer
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Kayserispor'dan 10 numara transfer

Son dakika gelişmesine göre Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberleri... Kayserispor'dan 10 numara transfer
17.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:41

Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig'deki başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, dış transferde Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile transfer yasağının kalkması halinde sözleşme yapılacak.

DANİEL AVRAMOVSKİ KİMDİR

20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar'da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Dünya
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak Politika
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi
Hindistan'da halk ayaklandı: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz edildi, öldürüldü, cansız bedenine işkence yapıldı
Hindistan'da halk ayaklandı: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz edildi, öldürüldü, cansız bedenine işkence yapıldı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı
Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Angela Merkel Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Adana Tecavüz Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kayserispor'dan 10 numara transfer - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 09:46:10. #1.15#
title