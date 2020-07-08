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Son dakika haberleri: Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

08.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:01

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada ligin üst sıralarından bulunan Sivasspor ve Beşiktaş karşısında 3'er puan aldıklarını hatırlattı.

Takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Öncelikle hedefimiz Rizespor maçı. Bu maça odaklandık. Bu maçta da gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayserispor bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de zorlu Beşiktaş maçından 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Beşiktaş galibiyetiyle Sivasspor karşısında alınan 3 puanın tesadüf olmadığını gösterdiklerinin altını çizen Tokgöz, "Bu galibiyetle ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsi müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Hepsi birer kahraman." ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor karşılaşması 9 puanlık bir maç"

Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Alt sıraların finali bu hafta Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak. 6 puanlık hatta 9 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu ligde kim kalmayı hak ediyorsa inşallah o kalır. Önümüzde çok zorlu 4 maç var, o yüzden şimdiden havaya girmenin anlamı yok. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi bu karşılaşmada da 3 puan almayı hedefliyoruz"

Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu

Oyuncular Bernard Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu hakkında da konuşan Tokgöz, şu görüşleri paylaştı:

"Birçok oyuncumuza yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Ancak biz yönetim olarak şu an için hiçbir kulüple para konuşmama kararı aldık. Hiçbir kulüple transfer aşamasına geçmiyoruz. Sadece istekleri alıyoruz. Biz şu an için lige konsantre olduk. Ligde kaldıktan sonra bunlar değerlendirilir. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmak istemiyoruz. Ama birçok oyuncu kalmak isteyecek. Oyuncuların ödemelerden, ortamdan memnun olduğunu biliyoruz. Her ne kadar söylentiler çıksa da şu ana kadar gitmek isteyen bir oyuncumuz yok. Ancak gitmek isteyen olursa biz önünü açarız."

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Son dakika haberleri: Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak

Kaynak: AA

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