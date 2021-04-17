Son dakika haberleri | Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor
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Son dakika haberleri | Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

Son dakika haberleri | Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamadı.

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamadı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. 6 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik alarak 3 puan çıkardı. Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı kırmızılılar, Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 6 maçtır kazanamayan Sarı kırmızılılar 34 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar son 6 maçında 2 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor'un oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3

31.Hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0

32.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

33.Hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1

34.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1

35.Hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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