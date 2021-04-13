Son dakika haberleri: Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor
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Son dakika haberleri: Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

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Son dakika haberleri: Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Son dakika haberleri... Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.

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Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.

Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray 0-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Göztepe 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 0-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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