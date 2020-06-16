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Son dakika haberleri... Kayserispor 3 maç sonra yenildi

Son dakika haberi... Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3 maç sonra yenildi.

Son dakika haberleri... Kayserispor 3 maç sonra yenildi
16.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:45

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3 maç sonra yenildi.

Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'ye 3 maçtır mağlup olmayan Hes Kablo Kayserispor, 2 dakikada yediği 2 golle yenildi. Süper Lig'in 27.haftasının açılış maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini bir kez daha mağlup etmeye yakınken 2 dakika içerisinde yediği 2 golle mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başaran sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez yenilmişti. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçını kazanmayı başarırken İstanbul'da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde eden Kayserispor, Süper Lig'in 27.haftasında 2-1 yenilen taraf oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 8 maç ve neticeleri şu şekilde:

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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