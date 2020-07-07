HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı

Son dakika ekonomi haberi: Tanzanya'dan Fiji'ye, Madagaskar'dan Vietnam'a kadar Türk mobilyacıları dünyanın 173 farklı ülkesine ihracat yapıyor.

Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı
07.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:58

Tanzanya'dan Fiji'ye, Madagaskar'dan Vietnam'a kadar Türk mobilyacıları dünyanın 173 farklı ülkesine ihracat yapıyor. E-ihracat platformalarının katkısıyla 2020'nin ilk 5 ayında koronavirüs salgınına rağmen 1 milyar doların üzerinde mobilya ihracatı gerçekleşti.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de faaliyet gösteren Cihansan Mobilya, e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden Nijerya'ya mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Halihazırda dünyanın dört bir yanındaki 50 ülkeye, yerli üretim modern sehpa, sandalye, mobilya aksesuarı ve bahçe salıncaklarını ihraç ettiklerini belirten Cihansan Mobilya İhracat Müdürü Ali Bağcivan, "E-ihracat faaliyetleri yerli üretici için yeni satış kanalları bulma noktasında da oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Koronavirüs döneminde ihracat için tüm geleneksel satış ve pazarlama kanalları kapandı. İptal edilen ulusal ve uluslararası mobilya fuarlarına katılamamak da üreticiler için sorun oluşturdu. İlerleyen yıllarda yerli üreticiler için e-ihracatın rekabet anlamında elimizi güçlendirip fırsat sunacağını düşünüyoruz." dedi.

İlk e-ihracat Nijerya'ya

Türkiye'deki üreticileri yurtdışındaki alıcılarla buluşturan e-ihracat platformu TurkishExporter'a kayıt oldukları ilk hafta Nijerya'dan sipariş aldıklarını söyleyen Ali Bağcivan, "Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti çünkü ihracat çalışmalarımızda yeni bir kanaldan ilerleyip müşteri kazandık. Sonrasında Asya'dan da siparişler alarak üretim hacmini de artırmış olduk. E-ihracat yoğun bir mesai ve zaman ayırmadan, pazar araştırması gibi maliyetli süreçlere girmeden, özellikle KOBİ'lere büyüme avantajı sağlıyor. TurkishExporter aracılığı ile önümüzdeki dönemlerde daha fazla ülkeye ve farklı müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Şirket olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde üretimimizin yüzde 90'ını tamamen ihracata odaklayacağız." şeklinde konuştu.

Türk mobilyası 173 ülkeye ihraç ediliyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'nin ilk 5 ayında 1 milyar 19 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracatta en büyük pay 154 milyon dolar ile Irak'ın olurken, onu takip eden Almanya'ya 83 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı yapıldı. Türk mobilyaları yerli üreticiler tarafından koronavirüs salgınına rağmen dünya genelinde 173 ülkeye ulaştırıldı. Uzmanlar mobilyacıların ihracat için inovatif satış kanalları kullanmasıyla ihracatın çok daha fazla artacağını belirtiyor. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına bir ihmalin sebep olduğu düşünülüyor Ekonomi
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına bir ihmalin sebep olduğu düşünülüyor
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi Ekonomi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız Ekonomi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Ekonomi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Ekonomi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Ekonomi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Zeki Müren Demet Akalın Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Henry Onyekuru Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:58:32. #1.14#
title