Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
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Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

22.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:25
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, wilson sendromu hastası Burak Kozan (26) karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

KAYSERİ'de, wilson sendromu hastası Burak Kozan (26) karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. 

Kayseri'de wilson sendromu (karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen kalıtsal bir hastalık) ile mücadele eden Burak Kozan, 6 yıldır karaciğer nakli için bekliyordu. Kozan'a sevindirici haber Antalya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer için Burak Kozan'a bilgi verildi. Mutlu haberi alan Kozan'ın hastaneye sevki nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kayseri Erkilet Havalimanına inen ambulans uçak ile Burak Kozan, Antalya'ya sevk edildi. 


Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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