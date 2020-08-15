Son dakika haberleri! Kayseri'yi BAL'da 4 takım temsil edecek Son dakika haberi: Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde 2020-2021 sezonunda 4 takım temsil edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde 2020-2021 sezonunda 4 takım temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan kararlar sonrası Kayseri'yi sevindirici haberler geldi. Kayseri'yi BAL'da yeni sezonda 4 takımla temsil edeceği açıklandı. Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor'un ardından Develispor ile Esen Makina Belsinspor takımları yeni sezonda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig mücadele edecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA