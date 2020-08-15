Son dakika haberleri! Kayseri'yi BAL'da 4 takım temsil edecek
Son dakika haberi: Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde 2020-2021 sezonunda 4 takım temsil edecek.
15.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:55
Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde 2020-2021 sezonunda 4 takım temsil edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan kararlar sonrası Kayseri'yi sevindirici haberler geldi. Kayseri'yi BAL'da yeni sezonda 4 takımla temsil edeceği açıklandı. Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor'un ardından Develispor ile Esen Makina Belsinspor takımları yeni sezonda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig mücadele edecekler. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA