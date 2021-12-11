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Son dakika haberleri... Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 50 gözaltı

Son dakika haberleri... Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 50 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de 350 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 350 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 350 polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda kapıları koçbaşı ile kırılan evlerde arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda silah, pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 ay süren teknik ve takipli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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