Son dakika haberleri | Kayseri Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi devam ediyor
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Son dakika haberleri | Kayseri Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kayseri Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi devam ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kurucu ortaklarından olduğu Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi etkinlikleri online devam ediyor.

Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kurucu ortaklarından olduğu Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi etkinlikleri online devam ediyor.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre, online bağlantı kuran 10 öğretmen ve 70 öğrenci, Bursa yöresine ait cevizli nokul ve fırında sütlü helva yapımını öğrendi.

Okulu ziyaret eden Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, projenin bu haftaki uygulamasına katıldı. Öğrencilerle birlikte helvanın ununu kavuran Kaya, okul personeline teşekkür etti.

Okul müdürü Osman Morsünbül ise projenin amaçlarını anlattı. Özel eğitimde yiyecek içecek hizmetleri eğitimi alan öğrencilerin akranları ile tanışarak sosyal ilişkilerini geliştirdiklerini ifade eden Morsünbül, öğrencilerin yaşadıkları yöreye has yemekler ile birlikte farklı yöresel lezzetleri ve bu yemeklerin hazırlanma süreçlerini öğrendiklerini anlattı.

Morsünbül, proje ile farklı illerde ve kurumlarda aynı mesleği icra eden öğretmenlerin fikir alışverişinde bulunarak eğitime katkı sağlamaları ve kişisel gelişimlerine destek olunmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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