Son dakika haberleri: Kayseri OSB'nin "Koca Yusuf"u yangın bölgesinde
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Son dakika haberleri: Kayseri OSB'nin "Koca Yusuf"u yangın bölgesinde

Son dakika haberleri: Kayseri OSB'nin 'Koca Yusuf'u yangın bölgesinde
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ait 24 ton su kapasiteli itfaiye aracı "Koca Yusuf", Muğla'daki yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ait 24 ton su kapasiteli itfaiye aracı "Koca Yusuf", Muğla'daki yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

OSB'de yapılan yazılı açıklamaya göre, su kapasitesiyle Türkiye'deki en etkili itfaiye araçlarından olan "Koca Yusuf" adlı itfaiye aracı da orman yangınlarıyla mücadeleye katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir yangına müdahale eden Koca Yusuf, daha sonra Seydikemer ilçesinde, ardından da Milas'taki termik santraldeki söndürme çalışmalarında görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sahip olduğu 24 ton su, 600 litre köpük kapasitesiyle 4 itfaiye aracının görevini yapan Koca Yusuf'un, yangınla mücadelede önemli rol üstlendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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