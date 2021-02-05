Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

05.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:42
Son dakika haberleri | Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 18 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 11'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 2 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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