Son dakika haberleri: Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem haberi... Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si daha adliyeye sevk edildi.
Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si daha adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 18 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 2 Şubat'ta farklı adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil